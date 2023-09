“Dirigencia política local demoró para dar apoyo a los Juegos”: Bellingrodt

No obstante, cree que el actual “Gobierno Nacional está tardando en decidir por fin si se van a realizar los Juegos, si los van a apoyar o no los van a apoyar”.

“Falta voluntad política para la decisión, eso es todo. Si políticamente no interesa que se realicen los Juegos, no se van a dar, si interesan políticamente los Juegos, sí los van a apoyar”, sintetizó el ex tirador.

Bellingrodt también señala que ha faltado una visible y vehemente reacción de la dirigencia política del Atlántico para unir esfuerzos e impedir que Barranquilla pierda la sede de las justas más importantes después de los Juegos Olímpicos, y que solo se han realizado una vez en Colombia (Cali-1971).

“No busquemos culpables, busquemos responsables, yo diría, con todo el respecto que se merecen, los congresistas del Atlántico, que apenas ahora, últimamente, hace un par de meses, es que pusieron el grito en el cielo y se expresaron a favor de los Juegos. Desde el año pasado han podido hacer más, reunirse y consolidar el apoyo para que el Gobierno Nacional incluyera en el presupuesto la partida para la realización de los Juegos Panamericanos. No lo hicieron, apenas hace un par de meses salieron algunas voces de los congresistas del Atlántico respaldando los Juegos. Para mí hay mucha responsabilidad en la clase dirigente y política de nuestro departamento, que se demoró en dar su apoyo. Aquí solamente se estaba trabajando con la Alcaldía, la Gobernación y el Comité Olímpico Colombiano”, opinó el miembro del COC.

“Esto necesita un complemento de apoyo, que se llama Congreso de la República, para mí, en eso, con todo el respeto que se merecen, porque soy amigo de todos los congresistas del Atlántico, tuvieron una falla. No hablaron a tiempo, solo ahora, hace un par de meses”, insistió.

De todas formas, Bellingrodt piensa que todavía se puede cambiar la situación y darle un final feliz.

“Hay todo el tiempo para poder organizar unos excelentes Juegos como estamos acostumbrados en Barranquilla, el Atlántico y en toda la Costa Caribe. De pronto en el Gobierno Nacional no tienen idea de todo lo que se ha adelantado para la organización del proyecto, presupuesto, planos de remodelaciones y construcciones de los escenarios, todo eso. Estamos trabajando hace aproximadamente dos años, no estamos en pañales. Sí se puede y no hay ningún problema en organizar los Juegos si el Gobierno Nacional da el apoyo”, sentenció.