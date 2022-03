Selección de rugby seven tiene garra barranquillera

Pero si por un lado Diego celebra, por el otro Mariangel Charris también saborea las mieles del triunfo. La convocatoria a la Selección, para los Juegos Suramericanos de la Juventud, la llena de felicidad. “Esto es el principio de muchas cosas buenas para mí”, dice con convicción la chica de 17 años, en diálogo con EL HERALDO.

Mariangel espera que esta Selección pueda seguir dejando en alto el nombre del país en un deporte que ha venido creciendo mucho en el último tiempo y que hoy tiene grandes prospectos de cara al futuro.

“Las ‘Tucanes’ son una inspiración para nosotros. Ellas demostraron que nuestro rugby está creciendo, está avanzando, y que nosotros los jóvenes debemos seguir alimentando ese camino con trabajo y triunfos. Llegar a donde ha llegado ellas no es fácil y esa va a ser seguramente la base de futuras selecciones, alimentadas, obviamente, por jóvenes como nosotros, que empezamos a mostrarnos en torneos importantes como estos Juegos Suramericanos de la Juventud”, expresó.

¿A qué le apunta la Selección Colombia de rugby en estas justas? Tanto Diego como Mariangel fueron cautos, sabiendo que este es un camino largo que apenas nuestro país comienza a recorrer.

“Las posibilidades nuestras dependen del esfuerzo de uno. No me gusta mucho hablar de nuestras opciones, porque es llenarse de presión, simplemente pienso que si nos esforzamos mucho, vamos a lograr una muy buena presentación. Y a eso le estamos apuntando”, afirmó Diego. “Vamos paso a paso, con muchas ganas, eso sí, y con deseos de hacer las cosas bien”, agregó Mariangel, que se enorgullece de llevar la bandera del rugby atlanticense a territorio argentino.

“Tanto Diego como yo vamos a representar no solo a Colombia sino al Atlántico, a nuestra región. Eso es motivo de orgullo. Ser la primera juvenil, sabiendo que acá no se movía mucho esta categoría, me llena de mucha felicidad. Quiero llevar el nombre de Barranquilla y el Atlántico en alto”, concluyó la jugadora de Gorilas Rugby Club.

El equipo masculino de Colombia se estructuró con base en los siguientes nombres: Miguel Flórez, Iván Vargas, Jean Salazar, Javier Barco, Santiago Cortés, Faridht Llorente, Edgar Quiroz, Yeiber Molina, Brayan Gómez, Diego Rojas, Brayan Tovar y Simón Marulanda.

Mientras que el femenino contará con la siguiente nómina: Madi Córdoba, Sara Vélez, Yessenia Hinestroza, Laura Alzate, Dagna Redondo, Carol Carmona, Viviana Bruno, Ana Céspedes, Karla Rivas, María Camila Arteaga, Nikol Durango y Mariangel Charris.

Juan Sebastián Giraldo, Cindy Delgado, Jorge Blandón, Lissete Martínez, Gustavo Cortes, Sebastián Mejía, David Jaramillo y Misael Parada, son los entrenadores que prepararán a ambos equipos antes y durante las justas juveniles.