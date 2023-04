Paul Criado Rodríguez: 9 años de pasión que es promesa del BMX en Atlántico

Por un lado, Laura se sonríe y asiente nerviosa, mientras me mira fijamente y responde: “Siempre a uno le da nervio, si la competencia es en la tarde, yo no almuerzo por el susto; pero a la vez me da muchísima alegría y motivación verlo porque a él le gusta y, aunque a veces se siente asustado, dice “sí, yo puedo”. Muchas veces se ha caído. Ha tenido dos caídas más o menos fuertes, pero que no han sido graves, y él dice: “no, mami, yo puedo” y se sacude, se levanta y sigue. Él es un niño muy valiente”.

En tanto que, por su parte, Paul, más confiado y tranquilo que asustado, me dice: “Cuando estoy en competencias me siento nervioso, pero no me da miedo, me siento feliz. Me gusta este deporte porque me gusta la adrenalina, me gusta ir rápido”.

De hecho, según me contó el pequeño, antes de meterse de lleno al BMX también estuvo en otros deportes, pero no le gustaron porque no lo llenaban como este. “Yo practiqué karate y también natación, pero no me gustaron tanto. Me gustan más los deportes en los que puedes ir rápido”, manifestó muy seguro.