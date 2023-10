Di María dejará la selección de Argentina después de la Copa América 2024

No obstante, dijo que no quería “hablar mucho del tema” para que nadie le recrimine después si esto no ocurre.

“El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía, tengo contrato hasta 2024 y esa es la opción que está. Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso, el presidente de Central)”, comentó.

Exfutbolista del Rosario Central argentino, el Real Madrid español, el Manchester United inglés, el Paris Saint Germain francés, la Juventus italiano y el Benfica portugués, acumula numerosos títulos nacionales e internacionales, entre los que destacan los tres cosechados con la Albiceleste: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.