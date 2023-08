Devis Vásquez sobre su debut: “Fue algo increíble”

El arquero tapó en el partido de primera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra ante Stockport Country, el cual quedó igualado 1-1 y luego, en la tanda de penales, atajó dos cobros y fue la gran figura para la clasificación de su club a la siguiente fase.

Después de esa gran actuación, el portero colombiano compartió sus sensaciones y no ocultó la felicidad que tiene.

“Fue increíble. Para mí fue todo. El entrenador de arqueros pudo sentir en el partido una sensación, me dijo que me haría una señal con una camiseta y yo hice lo que me dijo para atajar”, aseguró.

El golero aprovechó y agradeció la confianza que le dio el entrenador del conjunto inglés, Xisco Muñoz.