Derek Jeter anuncia su salida de los Miami Marlins

La experiencia de Derek Jeter como director ejecutivo de los Miami Marlins ha llegado a su final este lunes al anunciar el exjugador e inmortal del béisbol de Grandes Ligas su renuncia al cargo que ocupaba desde 2017.



"Hoy anuncio que los Miami Marlins y yo terminamos oficialmente nuestra relación y ya no seré director ejecutivo ni accionista del club”, explicó Jeter en un comunicado publicado en sus redes sociales.



La histórica estrella de los Yankees señaló como una de las razones de su salida las diferencias entre la visión del camino a recorrer por el conjunto, la cual no va acorde con sus ideales.



"Dicho esto, la visión para el futuro de la franquicia es diferente a la que me inscribí para liderar. Ahora es el momento adecuado para que me haga a un lado cuando comience una nueva temporada", expresa el comunicado.



Jeter, quien lideró a los Yankees a cinco títulos de la Serie Mundial durante su carrera como jugador, resalta el compromiso que tomó de hacer de los Marlins un equipo competitivo a su llegada a la franquicia en 2017, como parte de la sociedad que adquirió los derechos del conjunto en ese año.



“Hace cinco años tuvimos la visión de cambiar la franquicia de los Marlins y, como director ejecutivo, me enorgullece poner mi nombre y reputación en juego para hacer realidad nuestro plan. A través del trabajo arduo, la confianza y la responsabilidad, transformamos todos los aspectos de la franquicia, remodelando la fuerza laboral y desarrollando un plan estratégico a largo plazo”, sostuvo.



Aunque los Marlins lograron avanzar a los 'playoffs' en la campaña recortada del año 2020, los resultados generales del conjunto no fueron los mejores, mostrando una tendencia a reducir la nómina y apostando generalmente al talento desarrollado u obtenido a través de canjes.



En sus palabras, Jeter deja abierta la puerta abierta a continuar trabajando en las Grandes Ligas de béisbol.