La Federación Japonesa de Fútbol (JFA) anunció el fallecimiento de Kunishige Kamamoto a sus 81 años. Un hito como el mejor delantero en la historia del fútbol Japonés con 75 goles anotados en 76 partidos con su equipo, los Blue Samurais.

Kamamoto se llevó la medalla de bronce en el torneo olímpico de México en 1968 al ser el máximo goleador, uno de sus muchos triunfos a lo largo de su carrera.

Comenzó en el Yanmar Diesel, ahora Cerezo Osaka, anotando un total de 202 goles en 251 partidos del campeonato japonés. Al momento de colgar los guayos, en su retiro profesional en 1984 se desempeñaba como entrenador de este equipo, siendo así su club de confianza.

No sería hasta 1998 que se convertiría en vicepresidente de la JFA, y luego en director del Comité Organizador del Mundial de 2002, coorganizado por Japón y Corea del Sur. También alternó su carrera futbolística con la política, ya que en 1995 fue elegido representante en la Cámara de legisladores.

La figura de Kamamoto “dio a los japoneses un rayo de esperanza de poder competir a nivel internacional”, según el seleccionador japonés.

Kasuyoshi Miura, el segundo mejor goleador del país nipón, recordó el comentario del brasileño Pelé, quien participó en el partido de homenaje por el retiro futbolístico de Kamamoto. “Cuando escuché al Rey Pelé decir que era ‘un gran delantero’, me sentí orgulloso como japonés y aún lo recuerdo”. Kamamoto murió por complicaciones de una neumonía.