El legendario portero español Iker Casillas se encuentra nuevamente en territorio colombiano, específicamente en las paradisíacas Islas del Rosario, cumpliendo así la promesa que había hecho en 2022 de regresar a Cartagena. El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 compartió este sábado 19 de julio una serie de fotografías en su cuenta de Instagram que confirman su segunda visita a la ciudad heroica.

Las imágenes revelan a un Casillas completamente relajado, disfrutando del ambiente caribeño en el exclusivo Bora Bora Beach Club. En la primera publicación, el exarquero del Real Madrid aparece descansando en una cómoda poltrona, luciendo un look tropical con guayabera, shorts, sombrero y lentes oscuros, en perfecta armonía con el ambiente playero.

“¡Y uno vuelve al lugar que le gusta y le tratan increíble! Maravilloso”, escribió el español junto a una fotografía donde se le ve en las instalaciones del beach club.

Las publicaciones posteriores muestran al exfutbolista en diferentes momentos de su estadía: disfrutando de las cristalinas aguas del Mar Caribe con un atardecer de fondo, degustando un refrescante coco y sumergiéndose en la experiencia tropical que ofrecen las Islas del Rosario.

La primera incursión de Casillas en suelo cartagenero se remontaba a junio de 2022, cuando visitó el centro histórico de la ciudad en el marco del programa Casa Herbalife, una iniciativa resultante de la alianza entre Herbalife Nutrition Norteamérica y LaLiga que beneficia a más de 300 niños. Durante aquella ocasión, el portero se fotografió con las mujeres palenqueras y expresó: “Silencio, en Cartagena se rueda! Menuda ciudad más bonita”.

Al finalizar su primera visita, Casillas había quedado impresionado con la ciudad amurallada: “Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo… es una ciudad increíble. Enamorado de ella. Volveré”, declaró en ese momento, palabras que hoy cobran especial significado con su regreso a este rincón del Caribe colombiano.