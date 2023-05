De la depresión a la muerte, el trágico fin que se repite en el deporte

La triple campeona del mundo de ciclismo en pista Kelly Catlin se quitó la vida el 7 de marzo de 2019 con tan solo 23 años.

Catlin, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la prueba de persecución por equipos, se fracturó un brazo en octubre de 2018, y en diciembre de ese mismo año sufrió una conmoción cerebral en un accidente.

Para la selección estadounidense y el equipo Rally Cycling, así como para sus padres, Kelly nunca más volvió a ser la misma.

"Ya no podía concentrarse en sus estudios o entrenar igual de fuerte. No podía cumplir con las obligaciones que ella sentía que tenía, no podía vivir a la altura de sus propias expectativas", relató su padre, Mark Catlin.