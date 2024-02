Dardo de Alexis Henríquez a Millonarios: “La Superliga no la celebra nadie”

En medio de la crisis que vive Atlético Nacional, que tiene a sus hinchas exigiendo la salida del técnico John Jairo Bodmer, un histórico del equipo salió a hablar, Alexis Henríquez.

El ex defensa central samario, que se desempeñó como asistente técnico de Lucas González en Águilas Doradas y América de Cali, criticó la manera en que los directivos vienen manejando al equipo y apostando por un plantel con demasiados jóvenes.

“Yo no sé qué está pasando adentro, la verdad. Si ya ganaron de una manera, ¿por qué cambian? Yo quiero que eso me lo expliquen. Me reúno con jugadores de mi generación y no entendemos. Si tienes un jugador joven, lo rodeas bien y ganas, no te va a valer 5 millones de dólares sino 10 como valió Marlos (Moreno), y va a entrar más plata al club. Si el jugador se gana 10 millones y lo subes a 20, no lo vas a vender en dos sino en cuatro. Yo la verdad no entiendo qué es lo que está pasando”, declaró en Un Break, un espacio de entrevistas futboleras que se publican en Youtube.

Pero lo más polémico que se ha conocido de la entrevista hasta ahora, que será emitida en su totalidad en la noche de este jueves, es el dardo que Henríquez le lanzó a Millonarios.

“Dicen que Nacional viene ganando por la Superliga. Eso no lo celebra nadie. Yo perdí con Millonarios, ¿y qué me va a doler? Ellos se fueron celebrando como si fuera la Libertadores. Hay que ganar es la Liga o la Copa”, expresó Henríquez.

El fragmento de sus declaraciones ha generado una candente polémica y cruce de mensajes entre hinchas de varios equipos, incluidos los de Junior, que recientemente perdió ante Millonarios la Superliga 2024, pero más que todo entre fanáticos ‘verdolagas’ y ‘embajadores’.