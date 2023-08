Damir Ceter: “Junior es un equipo exigente en la parte médica”

“A nivel muscular no tengo ningún problema. El hecho es que de pronto no hago buenos calentamientos o la forma cómo me entrenan no es la correcta para el físico y para lo que puedo dar como futbolista. No se combina un buen entrenamiento, un buen descanso, una buena preparación”, señaló.

El deportista, que en Colombia ya ha jugado en el Deportes Quindío, dijo que tenía ilusión de volver a su país.

“La ilusión era volver a Colombia después de 6 años y dar ese salto de calidad para volverme a sentir un jugador importante y en forma. El Junior me había dado la oportunidad, pero no pudo ser así. Un poco triste, pero sigo con la misma ilusión de darle una vuelta positiva a mi carrera”, comentó.