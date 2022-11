Cuba Gooding Jr. y Mars Callahan estarán viendo a los Caimanes en el Rentería

Será un juego de película. No importa si no hay jonrones en el último episodio o un ‘no hit no run’. Eso es lo de menos. El duelo entre Caimanes de Barranquilla y Toros de Sincelejo, que se disputará hoy en el estadio Édgar Rentería, a partir de las 7 p.m., en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, tendrá un tinte hollywoodense protagonizado por Cuba Gooding Jr. y Mars Callahan.

Los reconocidos actores se encuentran en Barranquilla en actividades ajenas a la pelota caliente y al deporte, pero aceptaron participar en el lanzamiento de la primera bola del choque beisbolero de esta noche.

Los Caimanes, a través de sus cuentas en redes sociales, anunciaron la presencia de los dos famosos estadounidenses. Callahan es actor, productor, director de cine y empresario, mientras Gooding Jr., recordado por papeles destacados en películas como ‘Me llaman Radio’, ‘Hombres de honor’ o ‘Pearl Harbor’, entre otras, se alzó con el premio Óscar al mejor actor de reparto en 1997 por su actuación en ‘Jerry Maguire’.

Así las cosas, el show beisbolero tendrá esta noche dos personajes estelares en su antesala.

Las personas interesadas en asistir al juego pueden conseguir las entradas en ‘Tu Boleta’ y en las taquillas del estadio. Los tiquetes cuestan 15 mil pesos (la ubicación es libre).

¿QUÉ LOS TRAJO A BARRANQUILLA?

Callahan es hijo del torero, pintor y piloto Ernest Joseph Terrence Martin, el menor de los tres retoños de William Knox Martin, el primer hombre en volar un avión hacia Colombia, sobrevolar los Andes, establecer el correo aéreo y construir la Fuerza Aérea de Colombia.

William Knox Martin se casó con la colombiana Isabel Vieco y fruto de esa relación surgieron William Knox Martin Jr., Morris Martin y Ernest Joseph Terrence Martin.

Callahan, quien se desempeñó como director, guionista y actor en la película ‘Poolhall Junkies’, arribó a Colombia con la intención de recorrer la estela de su abuelo ahora que en diciembre se conmemoran los 110 años del surgimiento de la aviación en Colombia.

El actor, su equipo de trabajo y su amigo Cuba Gooding Jr. están recorriendo las ciudades que fueron testigos y protagonistas de las gestas de su abuelo.

Así mismo, espera “estrechar lazos y generar proyectos para el desarrollo de la nueva Colombia”, según lo expresado por su equipo de trabajo.

Callahan, que también es empresario y tiene varios proyectos de tecnología web, se encuentra desde el lunes en territorio colombiano y se marchará el miércoles 30 de noviembre después de pasar por Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá.