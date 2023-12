Cristiano Ronaldo se posiciona como el máximo goleador del mundo en 2023

El Al Ittihad del argentino Marcelo Gallardo devolvió la tablas al marcador en el 51. Abderrazak Hamdallah completó su doblete de cabeza al rematar una falta botada desde la derecha por el brasileño Igor Coronado.

Cristiano Ronaldo volvió a rozar el gol en el 61 con una falta directa que se marchó fuera por muy poco. Pero siete después el astro portugués volvió a adelantar a los suyos, de nuevo de penalti y tras un manotazo de Fabinho a Otavio que le costó al primero la segunda amonestación y la expulsión.

The Record's GOAT

He's done it



AlNassr Captain, Cristiano Ronaldo becomes the world's top scorer in 2023 after reaching his 53rd goal against Ittihad today



He surpassed Kylian Mbappe and Harry Kane, who scored 52 goals each pic.twitter.com/AbpoQHo5IA