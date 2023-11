Cristian Ortega le gana al campeón mundial y da el séptimo oro al Atlántico

El ciclista barranquillero se impuso este lunes en la prueba de keirin, superando en el podio a Santiago Ramírez de Antioquia, que se quedó con la plata, y a Kevin Quintero de Valle, actual campeón del mundo, quien se colgó el bronce.

“Estoy muy feliz, es algo que no me esperaba. Venía luchando por esto. Una medalla de oro es algo increíble, es un regalo para todas las personas que nos apoyan. Espero mañana dar otra alegría y es un orgullo para mí representar al Atlántico. No me confié de nada, yo antes de todo perfeccioné la estrategia, vine con ganas de ganar y las cosas se me dieron”, manifestó el pedalista después de la competencia.

“Son mis segundos Juegos Nacionales, en los primeros no me fue bien. La preparación ha sido muy fuerte. Vengo con sed de triunfo y ver que vamos de segundos, por poco hago el desempate. Esta es la primera medalla de oro para el ciclismo del Atlántico y esperamos mañana (martes) lograr otra. Este triunfo va para Dios, a mi familia, a todas las personas que nos apoyan en el Atlántico, a todo mi equipo de trabajo”, complementó.

Esta es la séptima medalla de oro que gana el departamento en estas justas deportivas.

Otro barranquillero que celebró en el podio este lunes fue Nelson Soto (29 años), quien se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de los 4.000 metros persecución individual.

En la disputa por el tercer lugar del podio, Nelson superó a Brayan Sánchez de Antioquia.