El Medellín de Comesaña quiere cerrar ganando en la Sudamericana

Llegar a la última jornada de la fase de grupos con la opción de entrar a los octavos de final de la Copa Sudamericana ha sido una proeza para el modesto Guaireña de Paraguay, que este martes visita al Deportivo Independiente Medellín (DIM) con la ilusión de culminar su hazaña.

El equipo paraguayo no lo tiene fácil. El cupo del Grupo E lo disputa con el Internacional, que recibe en Porto Alegre al ya eliminado 9 de Octubre ecuatoriano.

Al Guaireña, que acumula los mismos nueve puntos que el "Colorado", una victoria ante el DIM en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, sumada a un empate o derrota de la escuadra brasileña, lo instalará en los octavos del certamen.

"Nadie daba nada por nosotros. Nadie nos regaló nada. Estamos demostrando lo que somos y que podemos seguir en la lucha en el torneo", dijo el delantero Mario Otazú, autor de doblete en la importante victoria 2-3 ante el cuadro octubrino en la jornada anterior.

El técnico de los celestes, Troadio Duarte, tiene disponible a todo el plantel para el juego definitivo con los colombianos. Puede contar con Otazú, el portero Rubén Escobar, el delantero César Villagra y el capitán Miguel Paniagua.

En cuanto al torneo paraguayo, en el que el Guaireña marcha noveno con 17 puntos, no pudo tener acción el fin de semana tras ser postergado el partido ante 12 de Octubre por un fallo eléctrico en el estadio Luis Salinas.

Por su parte, el Poderoso no tiene chances de avanzar en la Sudamericana. Quedó estancado en cuatro puntos y viene de caer 2-0 con el Inter, así que posiblemente utilizará una nómina mixta y cuidará a sus figuras para las finales de la liga colombiana, en las que debutó el sábado con un triunfo 2-0 sobre La Equidad.

"Hemos reconocido que nuestro juego y nuestro trabajo no alcanzó. Fueron mejores que nosotros. No hay nada más que decir", declaró sobre la eliminación el entrenador uruguayo Julio Comesaña, quien nuevamente no podrá utilizar el estadio Atanasio Girardot por un concierto.

Por lesión, están descartados el lateral Germán Gutiérrez, el centrocampista David Loaiza y el medio centro panameño Miguel Camargo.

En la primera fecha del Grupo E, Guaireña y Medellín empataron 3-3 en un vibrante partido en el Defensores del Chaco de Asunción.