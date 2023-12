¿Contratar a James Rodríguez es una misión imposible para Junior?

Hay que bajarse de la nube. Aunque Junior a lo largo de su historia ha sorprendido con fichajes rimbombantes que en principio parecían solo humo, como Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Matías Fernández, Miguel Borja, Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca, para nombrar solo a algunos de los últimos años, lo rumores sobre una posible llegada de James Rodríguez, de momento, solo son eso, rumores, suposiciones, especulaciones.

“No está en las posibilidades de Junior”, “Es impagable”, “eso es más humo que en Isla Salamanca”. Con estas y otras frases respondieron las diferentes fuentes consultadas por EL HERALDO en torno al runrún que surgió con el nombre del volante cucuteño después de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram el sábado anterior.

Un gran número de seguidores tiburones interpretaron ese post como un anuncio indirecto de que James vendría al club rojiblanco. Mucho más después de que Martín Arzuaga, exjugador de Junior, y Christian Daes, CEO de Tecnoglass, agrandaran más la bola de nieve.

“Vayan preparándose para recibir a un crack que conoce el Metropolitano como nadie. 10”, dijo Arzuaga.

“¡Santa Clause is coming to town! (¡Papá Noel viene a la ciudad!)”, expresó Daes.

Vayan preparándose para recibir a un crack que conoce el Metropolitano como nadie. 10⭐️🇨🇴🏆🦈🇵🇪👏🏻 — Martin 'Torito' Arzuaga (@arzuagatoro24) December 16, 2023

Santa clause is coming to town!!!

— Christian Daes (@ChrisDaes) December 16, 2023

El revuelo, las especulaciones, las suposiciones y los comentarios aumentaron en la casa del reciente campeón del fútbol colombiano. Por eso los periodistas le preguntaron a Carlos Bacca por “la posibilidad” de que James Rodríguez venga a Junior, durante el partido que los Caimanes de Barranquilla jugaron ante los ‘Tigres’ de Cartagena, el domingo pasado en el estadio Édgar Rentería, en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, donde el goleador porteño hizo el lanzamiento de la primera bola.

“Yo no sé si tiene posibilidades o no, pero sería bienvenido un jugador del nivel de James. Y sé que si don Fuad lo quiere traer, y todos los Char lo quieren traer, seguro que no va a haber ningún problema”, declaró Bacca al ser consultado.

Hablo carlos Bacca sobre los rumores que aseguran que hay conversaciones de James Rodriguez con Junior,durante el homenaje de los Caimanes al goleador porteño.⁦@ExtraNoticiasCo⁩ pic.twitter.com/H82TOfI0Lk — pachourruchurto (@PACHOURRUCHURTO) December 17, 2023

En todo caso, según lo informado por las fuentes junioristas consultadas por EL HERALDO, no existe ninguna posibilidad, por ahora, de contratar a James. Dados sus altísimos costos y la cotización que alcanzó por sus recientes buenas actuaciones en la selección Colombia, se considera una misión imposible actualmente.

Según algunas versiones de la prensa brasileña, James firmó dos años de contrato con el Sao Paulo (hasta junio de 2025) por 4 millones de euros.