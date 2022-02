Conmebol condena ataque contra el equipo del colombiano Hugo Rodallega

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) condenó este viernes el ataque con un artefacto explosivo contra el autobús del equipo Bahía brasileño, que dejó heridos a dos jugadores antes del partido frente al Sampaio Correa por la Copa del Nordeste.

“La Conmebol condena el ataque perpetrado contra el ómnibus que transportaba al plantel del club Bahía, del fútbol brasileño, con el saldo de varios atletas heridos”, señaló la organización deportiva, con sede en Paraguay, en un mensaje en Twitter.

Señaló que “el fútbol es sinónimo de paz y tolerancia” y advirtió que “la violencia destruye el deporte”.

El artefacto alcanzó el autobús del equipo a su llegada el jueves al Arena Fonte Nova de Salvador, rompió el cristal de algunas ventanas e hirió a dos jugadores del plantel, según informó el club.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf