Con un gran Devin Booker los Suns eliminan a los Clippers

Con un Devin Booker absolutamente explosivo (47 puntos, 25 de ellos en el tercer cuarto), los Phoenix Suns se clasificaron este martes para las semifinales del Oeste (4-1) al eliminar a unos Los Angeles Clippers (136-130) que, sin los lesionados Kawhi Leonard y Paul George, firmaron otra temporada decepcionante.



El escolta de Phoenix ya había sellado dos actuaciones mayúsculas en esta serie (38 puntos en el segundo encuentro y 45 en el tercero), pero esta noche se superó a sí mismo con un recital maravilloso de anotación.



Booker deslumbró con un 19 de 27 en tiros, acarició el triple-doble con 8 rebotes y 10 asistencias y fue además el máximo responsable de un tercer cuarto brutal que destrozó a los angelinos (50-24).



Esta impresionante exhibición le sirvió a Booker para superar a Charles Barkley como el jugador de Phoenix con más partidos por encima de los 40 puntos en los playoff.



Kevin Durant aportó 31 tantos en unos Suns que se medirán en la siguiente ronda a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, que este martes superaron a los Minnesota Timberwolves también por 4-1.



No todo fueron buenas señales para Phoenix ya que el conjunto de Monty Williams volvió a exhibir una gran irregularidad, tanto que en el último cuarto los Clippers tuvieron varias posesiones para empatar el marcador o colocarse por delante tras ir perdiendo por 20 puntos.



En estos Clippers muy dignos pero finalmente impotentes ante Booker el referente en ataque fue Norman Powell (27 puntos) mientras que Russell Westbrook rozó el triple-doble (14 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias) pero tuvo una noche negada de cara al aro (3 de 18 en tiros) y perdió 5 balones.



Siete de los nueve jugadores que emplearon los Clippers esta noche sumaron al menos 10 puntos.



Desde que en 2019 Kawhi y George unieron sus caminos en los Clippers con el anillo como único objetivo, el equipo propiedad de Steve Ballmer no ha hecho más que encadenar desilusiones en un camino marcado además por un calvario de lesiones.



En la 'burbuja' de 2020 fracasaron frente a los Denver Nuggets pese a ir ganando por 3-1, en 2021 Kawhi se rompió el ligamento cruzado y los Suns les mandaron a la calle, en 2022 -sin Kawhi durante toda la temporada y George también entre algodones- no pasaron del play-in y este año las lesiones han vuelto a atormentar a los Clippers.



Así, George se ha perdido 31 partidos y no ha jugado desde mediados de marzo, mientras que Kawhi se ausentó en 33 y solo pudo disputar los dos primeros duelos de la serie contra Phoenix.



BOOKER DECIDE



Pese a todos los obstáculos que han encontrado, los Clippers se han mantenido como un grupo extremadamente competitivo y serio en cada duelo.



El quinto partido no fue una excepción y Powell (11 puntos en el primer cuarto) e Ivica Zubac (8) asumieron el peso ofensivo de los de Tyronn Lue en el arranque.



Booker, con 10 puntos, dio la respuesta en un conjunto local con el piloto automático y en el primer cuarto predominó el equilibrio de fuerzas (32-30).



El banquillo visitante brilló en el segundo cuarto con jugadores como Bones Hyland dando un paso al frente mientras los Suns exhibían un inexistente compromiso defensivo y una carencia enorme de intensidad.



Así, los Clippers se marcharon al vestuario con ventaja (61-70) tras meter 21 puntos en segundas oportunidades.



Booker regresó en el tercer cuarto con una sola misión: machacar una y otra vez el aro rival.



Con una demostración exquisita de recursos ofensivos, el escolta desesperó a unos Clippers, que no pudieron hacer nada para evitar un auténtico atropello.



De este modo, esta versión totalmente letal de Booker consiguió 25 puntos en ese cuarto con un asombroso 10 de 11 en tiros (3 de 4 en triples) y 2 de 2 desde la línea de personal.



El estallido de Booker llevó a los Suns del -7 en el descanso a un +17 antes del último cuarto (111-94) frente a unos Clippers que parecían inertes.



Nada más lejos de la realidad.



El equipo californiano volvió a la carga una vez más tirando de orgullo, explotó las habituales desconexiones de estos Suns tan temibles como inconsistentes y se plantó a solo 3 puntos después de hilar tres triples de Powell, Terance Mann y Nico Batum (128-125 con 3.19 por jugarse).



Los Clippers tuvieron una bandeja de Westbrook para empatar el partido y un triple de Batum para situarse por delante pero les faltó esa pizca de inspiración extra para culminar la remontada ante unos Suns con nervios en cada jugada.



Al final, dos pérdidas de balón de Powell y Westbrook abrieron el camino al triunfo de unos Suns que cerraron la eliminatoria con 4 puntos de Durant en el último minuto.