Colombia y Honduras se prueban antes de las eliminatorias a Catar

Las selecciones de Colombia y de Honduras trasladaron sus "laboratorios de prueba" a Estados Unidos en donde el domingo jugarán un partido amistoso de cara a la doble jornada de eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



El escenario del partido será Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.), en donde el seleccionador nacional de Colombia, Reinaldo Rueda, y el también colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, echarán un vistazo a jugadores que tienen en carpeta para los próximos partidos.



Colombia, que es cuarto con 17 puntos en la eliminatoria sudamericana a Catar 2022, será anfitrión de Perú el 28 de este mes en Barranquilla y el 1 de febrero enfrentará a Argentina, de visitante.



Honduras jugará 27 y 30 de enero en San Pedro Sula contra Canadá y El Salvador, respectivamente, en el octogonal de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) para el Mundial de Catar.



Tanto Rueda como Gómez convocaron para este amistoso a jugadores de las ligas locales porque este partido no está dentro de las fechas en que la FIFA obliga a los equipos a ceder a sus jugadores a las selecciones en caso de que sean convocados.



En Colombia sobresalen los mundialistas Miguel Borja y Juan Fernando Quintero, este último regresará a River Plate luego de estar en el fútbol chino.



"Estar en la Selección siempre será motivo de orgullo para mí, es una gran responsabilidad, se vienen partidos importantes que van a definir nuestra clasificación al Mundial", dijo Quintero.



Destacó que su presente es bueno porque viene con ritmo después de su temporada con el Shenzhen. "Casi no paré. Representar a mi país es un orgullo para mí, quiero dar siempre lo mejor de mí", expresó el volante zurdo de 28 años.



Por su lado, Yimmi Chará, del Portland Timbers de Estados Unidos, aseguró que la selección colombiana tiene jugadores que son capaces de hacer goles en cualquier momento.



Colombia cerró el año con un empate 0-0 ante Paraguay en Barranquilla, con lo que acumuló su quinto partido consecutivo sin anotar y sin ganar.



Explicó que el regreso a las competencias en medio de la pandemia del coronavirus ha sido complicado y que el equipo ha adoptado esos cambios pero "lastimosamente en muchos partidos los resultados no nos han acompañado pero seguimos peleando para llegar al mundial".



Para Chará el partido contra Honduras ayudará para seguir fortaleciendo el equipo porque "sabemos lo que nos estamos jugando, con el trabajo que se viene haciendo seguro llegará el gol".



- Alineaciones probables:



Colombia: José Luis Chunga; Andrés Felipe Román, Andrés Llinás, Omar Martínez, Álvaro Angulo; Daniel Giraldo, Steven Vega, Juan Fernando Quintero, Yimmi Chará; Harold Preciado y Miguel Ángel Borja.



Entrenador: Reinado Rueda.



Honduras: Luis López; Ómar Elvir, Júnior García, Maynor Figueroa, Denil Maldonado; Kervin Arriaga, Juan Delgado, Diego Rodríguez, José Mario Pinto; Iván López y Eddie Hernández.



Entrenador: Hernán Darío "Bolillo" Gómez.