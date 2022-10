Colombia desaprovechó la ventaja ante México en el Mundial de Béisbol sub-23

La selección Colombia cayó en la noche de ayer durante su primera presentación en la ‘Súper Ronda’ de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC ante el equipo de México por 4 carreras a 3, en el juego que se llevó a cabo en el Tianmu Baseball Stadium.

Todo marchaba bien para el combinado nacional y parecía que se podría llevar la victoria en el compromiso al realizar una buena primera mitad y lograr una ventaja de 3-1 en la parte baja de la quinta entrada.

Pero, una fatídica actuación del bullpen de los dirigidos por José Cortés daría una vuelta de 180 grados al partido, luego de fallar falló en un par de bases llenas por bolas y un lanzamiento descontrolado, permitiendo así que los aztecas marcaran en tres ocasiones para cambiar el rumbo a su favor y mantenerlo así hasta el final.

Los cartageneros Branley Jaraba y Héctor Martínez, anotaron en la segunda y tercera entrada luego de conectar imparables respectivamente, avanzar con toques de sacrificio y llegar al home con roletazos.

Mexico secure first Super Round win with 4-3 triumph over Colombia.#U23WorldCup pic.twitter.com/TWwIZ7TsqX