Colombia conoce sus rivales para el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol vuelve a escena. La quinta edición del torneo se disputará desde el 9 al 21 de marzo de 2023 y contará con la participación de 20 novenas, el mayor número de equipos en una misma edición en toda la historia.

Este jueves, la World Baseball Classic anunció las fechas, los estadios y los grupos en los que se competirán en el certamen, que tendrá a Colombia una vez más como uno de los cuadros participantes.

Nuestro país tendrá una zona complicada, en la que se enfrentará ante Estados Unidos, uno de los favoritos, México y Canadá. Además, chocará con uno de los equipos que supere la etapa de clasificación.

Los juegos de este campeonato tendrán lugar en el Intercontinental Stadium de Taichung, en Taiwán; el Tokyo Dome en Japón; el Chase Field, el estadio de los Diamondbacks de Arizona, en Phoenix; y el loanDepot Park, el estadio de los Marlins de Miami, en Florida.

En 2023, el número de equipos se expandirá a 20 por primera vez en la historia del torneo. Los 16 equipos que participaron en el Clásico de 2017 (entre esos Colombia) están invitados a jugar en 2023, así como los cuatro equipos que superen la etapa clasificatoria de 2022, que se llevará a cabo en el Armin-Wolf-Arena de Ratisbona, Alemania, desde el 16 hasta el 21 de septiembre, y en el Estadio Nacional Rod Carew de Ciudad de Panamá, Panamá, desde el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre del presente año.

Taichung, Tokyo, Phoenix, and Miami are ready!



Here is the official tournament format for the #WorldBaseballClassic 2023. pic.twitter.com/co0IxZZad4