“Esta victoria va para Barranquilla”: Nelson Soto

Finalmente, el corredor Barranquillero no se olvida de sus raíces. Nelson Soto recordó a todos los Barranquilleros que lo han apoyado y confirmó que con esta victoria termina su calendario en el presente año.

"No me olvidó de Barranquilla, para ellos también va esta victoria. Todos aquellos que se alegran con mis triunfos hacen parte de esto. Con el título de las metas volantes del Clásico RCN daré por finalizada la temporada. Ha sido un año muy largo desde campeonatos nacionales hasta ahora y no veo el momento para ya estar con mi familia y descansar un poco", finalizó.