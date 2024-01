“Colombia no le genera confianza a Neven Ilic en estos momentos”: Ciro Solano

R.

Yo creo en las personas que están al frente de las instituciones. Creería, de pronto, que hubo un exceso de confianza. Empezamos tarde. A mí me han preguntado sobre el documento Conpes y, de verdad, si nosotros hubiéramos hecho ese Conpes no tuviéramos estos problemas. Yo no creo que el Gobierno Duque y sus ministros de Deporte, Ernesto Lucena (inicialmente) y Guillermo Herrera (posteriormente), hubieran querido hacer algo mal en los Juegos (Nota de la Redacción: a ellos les correspondía incluir las justas en un documento Conpes para que no dependieran del Gobierno Petro).

Ellos apoyaron la petición y eran dolientes. Esto fue evolucionando tan rápido que no se dieron los tiempos, no se pudieron hacer las cosas y después de esa transición, de un gobierno de centro derecha a uno de centro izquierda, indiscutiblemente se generaron algunos problemas mientras se explicaban todas las situaciones. Son unos juegos costosos. Cuando tú hablas de 500 millones de dólares estás hablando de más de 2 billones de pesos, entonces hay que dar las explicaciones que sean necesarias.

Eso demoró todo el tránsito. Además, no tuvimos interlocutora en un momento con María Isabel Urrutia, se perdieron siete meses. Cuando se retomó el diálogo, cuando se hicieron las cosas que exigía el convenio con Panam Sports, se fueron cortando los plazos. Yo no me atrevería a catalogar directamente a un culpable. Siempre queríamos avanzar y cumplir con el contrato.