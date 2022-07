‘Chicho’ Arango se reporta con gol en el clásico de Los Ángeles

Con dos goles del ecuatoriano José Cifuentes y uno del colombiano Cristian Arango, el LAFC de Carlos Vela ganó 3-2 este viernes al LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández en un derbi angelino, conocido popularmente como ‘El tráfico’, que contó con Gareth Bale como espectador.

El galés, fichado a finales de junio por el LAFC, todavía no ha sido presentado oficialmente, pero este viernes acudió al Banc of California para animar a su nuevo equipo y saludar a la afición y hasta bajó al campo al final del encuentro para celebrar la victoria.

Aunque el exjugador del Real Madrid acaparó la atención en las gradas, todas las miradas sobre el verde estaban puestas en el duelo mexicano entre Vela y ‘Chicharito’.

Después de que el Galaxy se llevara este año las dos anteriores ediciones de ‘el tráfico’, Vela se pudo vengar y firmó las asistencias del segundo y el tercer gol del LAFC.



Giorgio Chiellini fue convocado por primera vez con el LAFC pero no llegó a debutar.



Por parte del Galaxy, Samuel Grandsir y Rayan Raveloson anotaron los dos goles.



Tras este encuentro, el LAFC sigue siendo el mejor equipo de la MLS y es líder del Oeste con 39 puntos mientras que el Galaxy es cuarto de la misma conferencia con 27.



Ambientazo en Los Ángeles



Con un gran ambiente antes del pitido inicial (los seguidores del Galaxy lanzaron desde la zona visitante confeti blanco y la afición del LAFC llenó el estadio de humo negro), los dos equipos cumplieron con sus respectivos papeles en el arranque.



Así, el LAFC se hizo el dueño de la posesión y llevó el peso del juego mientras el Galaxy se refugiaba en la defensa y buscaba oportunidades al contraataque.



Con mucho dinamismo en ataque, el LAFC no tardó en generar la primera ocasión con un pase filtrado de Vela para Arango, que acabó cruzando demasiado su disparo al segundo palo.



La solidez atrás era la base del Galaxy y sus once jugadores bajaban al área a defender los córners.



Pese a ello, Cifuentes entró sorprendentemente solo hasta el área pequeña en un saque de esquina y colocó el 1-0 con un cabezazo a placer en el 17.



Desde el inicio, el duelo se vivió con la máxima intensidad, con los dos conjuntos protestando cada acción y con el árbitro tratando de calmar los ánimos.



Tras el golpe inicial, el Galaxy pudo haber empatado en el 20 con un contragolpe para el remate de Joveljic, pero su disparo lo desbarató Crépeau con una excelente parada.



Al margen de ese susto, el LAFC se sentía muy cómodo y llegaba con facilidad a la portería de Bond.



Tanto era así que el conjunto local acarició el segundo en el 31 con un disparo frontal de Arango que se marchó alto y con un cabezazo en el 37 también del colombiano -de nuevo en un córner- que pasó muy cerca de la escuadra.



En la reanudación, el Galaxy dio un paso al frente con una mayor presencia en el campo del LAFC.



Esa apuesta tuvo premio cuando, en el 55, Grandsir logró el empate al culminar con fuerza y llegando de atrás un centro de Raveloson.



El LAFC había vuelto del vestuario algo destemplado pero poco a poco empezó a entonarse.



Así, Hollingshead hizo una gran internada por la banda derecha pero no acertó a definir ante Bond.



Con las fuerzas equilibradas entre ambos equipos, el encuentro se rompió totalmente y se convirtió en un ida y vuelta constante.



Parecía que ese ritmo no le convenía al LAFC, pero el conjunto local volvió a tomar la delantera en el 70 con otro cabezazo de Cifuentes, que aprovechó un centro-chut de Vela.



Sin tiempo para recuperarse, el Galaxy encajó el tercero solo dos minutos después con un disparo desde fuera del área de Arango ante una defensa visitante demasiado endeble.

Cristian Arango anotó el 3er gol de la noche del #LAFC y Gareth Bale y Giorgio Chiellini festejando en el estadio. pic.twitter.com/urKLby4rzL — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 9, 2022

Recurriendo a la fe y la épica, el Galaxy se volcó al ataque y Raveloson recortó distancias en el 81 con un estupendo remate de cabeza tras un preciso centro de Vázquez.



El Galaxy llegó hasta la orilla del empate con dos remates de Coulibaly y Raveloson, pero al final el triunfo fue para el LAFC.