Chelsea vence al Bournemouth y toma un aire en la Premier

El parón por el Mundial resultó providencial para el Chelsea, que, liderado por Mason Mount, recondujo su situación en la Premier League, a la que retornó con un triunfo en Stamford Bridge ante el Bournemouth.



Los goles de Kai Havert, en una acción iniciada por Mount, que hizo el segundo, antes de la media hora, sosegaron el compromiso del conjunto de Graham Potter que llegó a la interrupción competitiva por Qatar 2022 lastrado por los cinco encuentros sin ganar consecutivos, los tres últimos saldados con derrota, y alejado de la zona europea.



Afrontó el choque el Chelsea sin margen de error y plagado de bajas como las del albanés Armando Broja, los franceses Wesley Fofana y Ngolo Kante, lesionados, y las de Ben Chilwell y Ruben Loftus Cheek, que aún no se han recuperado de sus dolencias. Además, Potter no pudo contar tampoco con el croata Mateo Kovacic y el marroquí Hakim Ziyech, aún de descanso tras el Mundial.



Irrumpió con brío el Chelsea que al cuarto de hora abrió el marcador en una acción originada por Mount que tras recibir el balón entre líneas lo envió a Raheem Sterling, desmarcado por la derecha, que centró al área pequeña por donde irrumpió Kai Havertz para enviarlo a la red.



Tardó diez minutos en anotar el segundo el cuadro blue. Fue el propio Mason Mount que recibió en la media luna la pelota de Kai Havertz y ejecutó un tiro preciso, pegado al palo izquierdo de Mark Travers que no pudo alcanzar el disparo.



Pudo marcar más el Chelsea. Tuvieron ocasiones Havertz y también Reece James; pero no acertaron.



El Bournemouth volvió a las andadas. Llegó al parón mundialista aliviado por su victoria ante el Everton después de cuatro derrotas seguidas. Perdió otra vez y sigue amenazado por el descenso del que solo le separan tres puntos. Amenazó al conjunto local algo en el tramo final. Pero el español Kepa Arrizabalaga frustró cada uno de sus intentos.



El Chelsea se acerca a Europa. Se sitúa a dos puntos del Manchester United, que tiene un partido menos y marca los puestos continentales, y a seis del Tottenham, cuarto, en zona de Liga de Campeones.