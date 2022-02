Chelsea olvida a Lukaku con un Kai Havertz goleador

Ocho minutos maravillosos de Kai Havertz desarmaron al Lille y pusieron la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones a punto de caramelo para el Chelsea, que irá a Francia con un cómodo 2-0 en el global.



Thomas Tuchel tomó la importante decisión de prescindir de Romelu Lukaku después de su desastroso partido del fin de semana, en el que solo tocó la pelote siete veces (récord histórico de la Premier League), y le confió la delantera a Kai Havertz como falso 'nueve'.



Arriesgado dejar fuera a la gran apuesta de la temporada, un futbolista de 100 millones. Pero Tuchel acertó. Los ocho primeros minutos del alemán fueron los mejores desde que viste la camiseta del Chelsea. Al menos los más peligrosos. De más a menos y culminados con el gol que allanó el duelo en Londres.



Falló primero un remate en el área pequeña clarísimo, pero no se desmoralizó. A los dos minutos se plantó en el área, amagó al defensa y le pegó con rosca al palo largo. Jardim se estiró para mandar la pelota a córner.



Ziyech, que vive sus mejores días en Stamford Bridge, colocó el saque de esquina al corazón del área y Havertz apareció solo para marcar con un cabezazo picado.



El 1-0 a los ocho minutos prometía un paseo del Chelsea, pero se quedó estancado durante la primera parte. El Lille no inquietaba, ni con Renato Sanches ni con Jonathan David, y el Chelsea no encontraba la forma de atacar a los franceses. Demasiada parsimonia en el Chelsea, que tenía un resultado cómodo, más aún sin la regla de los goles fuera de casa, y los de Tuchel pudieron esperar a la segunda parte para que hubiera espacios y dejar más de cara la eliminatoria.



En un contraataque, rondando el minuto 60, Kanté arrancó desde campo propio. Nadie pudo parar su aceleración y llegó hasta la frontal. Se la dio a Pulisic, este cuerpeó al defensa, y la picó por encima de Jardim para hacer el 2-0.



Pero no todo fueron buenas noticias para los 'Blues', que perdieron a Hakim Ziyech y Matteo Kovacic por lesión, ambas aparentemente musculares. El marroquí y el croata se tuvieron que marchar antes de tiempo con la final de la Copa de la Liga en el horizonte este domingo.



Con el 2-0 de la vuelta, el Chelsea lo tiene muy de cara para meterse entre los ocho mejores de Europa por segundo año consecutivo, algo que no logra desde las temporadas 2010-2011 y 2011-2012. La vuelta, en Francia, será el próximo 16 de marzo.