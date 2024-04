Casper Ruud saca su mejor versión y vence a Djokovic en Montecarlo

Nunca había ganado el tenista de Oslo a Djokovic. Ni en tierra, dos derrotas en Roma y una en Roland Garros, ni en pista dura, en dos finales ATP.

Sin embargo, no tuvo peso psicológico el antecedente. No desperdició la ocasión ante un adversario que aún no ha ganado nada en lo que va de año y que en Montecarlo no transitaba con solvencia desde que ganó su último título, en 2015. El segundo después del que consiguió en 2013.