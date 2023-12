“Espero algún día jugar en Junior y ganar una Libertadores”: Carlos Gruezo

Una de las cosas que más divierten a Gruezo cuando está en Barranquilla es ver jugar a Junior en el estadio Metropolitano. No le pierde pisada al equipo caribeño y con cariño y muchas ganas viste la casaca rojiblanca. Estuvo presente en los recientes compromisos del ‘Tiburón’ en ‘la Arenosa’. Hasta lo captaron en la ‘kiss cam’ al lado de su esposa, que fue porrista de Junior y Reina de Reinas del Carnaval 2013 representando al barrio Las Moras.

“Siempre que estoy acá trato de ir al estadio, de disfrutar, de tener ese espacio, me encanta ver fútbol y tengo un aprecio grande por el Junior, la familia toda es juniorista. Me gusta vivir ese espacio, no tengo la oportunidad de hacerlo durante todo el año y aprovecho acá para ver a Junior, que este año salió campeón”, manifiesta Carlos, que no esconde sus deseos de convertirse en tiburón algún día.

“Ese título fue una gran alegría para la familia y la ciudad. Espero en algún momento poder ser parte de esa institución y poder ganar una Libertadores o una Sudamericana”, apuntó el mediocampista de 28 años de edad.