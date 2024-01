“No me pongo fecha de retiro”: Carlos Bacca

Bacca se resiste a pensar en el retiro. Se siente con fuerzas y con ganas para seguir adelante ganando más cosas con Junior. El jugador aseguró que el día que no sienta las mismas ganas que hoy lo motivan a levantarse temprano para ir a entrenar, sí empezará a pensar en el adiós.

“No me pongo fecha de retiro, solo confío en Dios y trabajo. Vengo cuidándome hace mucho tiempo, no ahora, porque a veces uno se cuida cuando la carrera se le está acabando… no, yo llevo, gracias a Dios, mucho tiempo de estar cuidándome, trabajando tanto con el equipo como por fuera con profesionales para siempre estar en las mejores condiciones. Cuando Dios diga basta, ahí veré. O el día que me levante y no tenga ganas de ir a entrenamientos, porque son muy tempranos, o cuando saque excusa para concentrar por viajes o partidos lejos y en altas temperaturas, ahí diré que ya no quiero jugar más”, dijo.