Carlos Antonio Vélez propuso demoler el estadio El Campín y construir otro

Vélez, en el espacio ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, aprovechó para cuestionar unas supuestas mejores que le quieren hacer al estadio.

“Dizque van a remodelar El Campín. No, no boten la plata. Tumben el vetusto y hagan uno nuevo”, dijo el comunicador. Agregó que “Hay que construir un escenario nuevo, no nos podemos quedar en el recuerdo. El Campín es un escenario viejo, que lo remodelaron para el Mundial a las ‘cagandas’, como todo lo que se hace en este país, a punta de remiendos”.