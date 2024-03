Carlos Alcaraz conquista el Masters 1.000 de Indian Wells

Tuvo que saber sufrir Alcaraz ante un Medvedev que ajustó su juego para poner en apuros al murciano. Restó en posición mucho más adelantada respecto a lo que se vio en el resto del torneo y consiguió la rotura en el primer turno de Carlitos. En toda la final de 2023 el ruso no había conseguido romper el saque de su rival.

Al igual que en el partido con Sinner, Alcaraz necesitó unos minutos para coger ritmo. No conseguía encontrarse cómodo, tuvo problemas con el viento de la pista central y cometió hasta once errores no forzados en los primeros tres juegos. Aún así, logró tres bolas de rotura, sin poder aprovecharlas, y Medvedev se escapó 3-0.

"Hay que calmarse y ver las cosas claras", le decía Ferrero desde su 'box' en la central. Pareció que sus palabras funcionaron. El murciano cambió de actitud, jugó con más solidez y convirtió, con una gran dejada y posterior pasante de derecha, la rotura que volvía a igualar el duelo.

Consiguió otra bola de rotura en el 4-4, pero su revés paralelo acabó fuera por centímetros. Alcaraz encontró su juego, obligó a Medvedev a ganar varias veces el punto con una defensa admirable, pero necesitó pasar por un tenso desempate para tomar ventaja.

Estuvo a punto de desperdiciar un 3-0 de ventaja y Medvedev remontó hasta igualar en el 5-5, pero Carlitos salió ganador del cara a cara por 7-5 para llevarse el primer set tras una batalla de una hora y diez minutos.