Carlo Ancelotti: “No planteamos un partido para parar a Haaland”

“Llegamos al mismo nivel. Es difícil evaluar la condición física y compararla con la del año pasado, lo que cuenta es la motivación y la ilusión que tenemos. Ganar la Copa del Rey va a ser una motivación más para mañana. Tenemos mucha ilusión”, apuntó.

Su Real Madrid no encaja un tanto en Champions desde la primera parte del partido de octavos, en Anfield ante el Liverpool: “Si defiendes bien lo peor es un empate, eso no significa que no vamos a atacar porque tenemos la calidad para hacerlo. No olvidamos que el año pasado encajamos cinco y marcamos seis. Lo firmaría este año”.

Por último, Ancelotti trató el crecimiento de la pareja brasileña Vinícius-Rodrygo, jugadores clave en la presente campaña. “He ayudado a estos jóvenes dándoles minutos y teniendo confianza en ellos. Lo están aprovechando y haciendo muy bien. La progresión de los dos es importante para el futuro de este club y para esta plantilla. Como la de Valverde o Camavinga. Nos hace ilusionarnos para el futuro que también es mañana”, dijo.