Santiago Calderón y una capacidad goleadora heredada

Raíces goleadoras. La habilidad de Santiago Calderón fácilmente puede venir de su segundo apellido. Es casi imposible no relacionarlo con un personaje diferente. No todos los jóvenes tienen la oportunidad de tener un tío como Iván René Valenciano.

Muchos no lo saben - debe ser por tenerlo como segundo apellido - pero es una realidad. El delantero de 12 años tiene a un verdadero ídolo rojiblanco revisando sus pasos y marcándole el camino. “Siempre he tenido una buena relación con mi tío. En todas las reuniones hablamos de fútbol. Me dice constantemente que hay que patear al arco, así es que se hacen los goles”, destacó.

“Todos los días lo llama para revisar su rendimiento, le pregunta cómo va. Personalmente, me regaña mucho por el tema de la alimentación. Cuando van a entrenar le enseña como perfilarse, eso le ha servido para marcar varios goles”, agregó su mamá Lilibeth Valenciano Pérez, quien se encontraba viendo el juego.

La evolución de Santiago Calderón ha sido verdaderamente notoria. De estar en una cancha sin ganas de jugar y a ser uno de los mejores jugadores de un torneo tradicional como la Caribe Champions.

“Venimos haciendo un proceso. Esta es su pasión, por tanto queremos que salga adelante. Desde muy temprana edad lo visioné con algo de futuro en el fútbol, pero jamás pensé que llegaría hasta estas instancias”, aportó Orlando Calderón, su padre.

Santiago Calderón Valenciano ya suma nueve goles en lo que va del Caribe Champions y lidera – junto con Bull Ferrer (Toto Rubio) que ya fue eliminado – la carrera para ser el máximo anotador de la Caribe Champions 2023.