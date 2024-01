Caribe Champions: los penales, protagonistas de lujo en cuartos de final

El segundo clasificado a través de ese recurso fue Academia Barranquillera que, primero, igualó a uno con CD Nuevo Horizonte y que, segundo, lo superó 4-2.

En el duelo de invictos de esta categoría, Killa FC derrotó, por la vía de remates desde el punto penal a Asosucre. El partido concluyó 1-1 y en la tanda de los pénales los barranquilleros fueron más certeros y ganaron 4-3.

Barranquilla FC y Formasucre cerraron la programación de cuartos de final en la categoría sub-13, compromiso en el que el equipo barranquillero alcanzó su paso a semifinales tras la victoria 2-1 sobre los sucreños.

Tras la jornada, los duelos para conocer los finalistas quedaron establecidos de la siguiente manera: Mundo Gool vs. Barranquilla FC (9 a.m.) y Academia Barranquillera vs. Killa FC, a partir de las 10:30 a.m.