Canelo Álvarez amenaza a Messi: “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”

La acción que ‘Canelo’ interpreta como irrespetuosa surge de un video captado en el interior del camerino de ‘la Albiceleste’, en el que se aprecia a los jugadores festejando el triunfo 2-0. En una parte de las imágenes, se ve la camiseta de México en el suelo, a los pies de Messi y el jugador la mueve con la punta de su pie derecho al estirarse, antes de levantarse, brincar y unirse al cántico que entonaban sus compañeros.

Qué fácil es armar una "noticia" alarmista. Mis respetos al @Canelo, pero aquí está el contexto. Soy mexicano MUY ORGULLOSO de mi país, aclaro que no soy nada fan de #Messi y yo NO veo la ofensa a la camisa de México. Además es una camisa, no una bandera. Les dejo el video. pic.twitter.com/QjWrmm6A4D