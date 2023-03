Campeón de paranatación, Carlos Serrano, lanza dura crítica a Mindeporte

El nadador paralímpico santandereano Carlos Daniel Serrano Zárate lanzó una dura crítica al Ministerio del Deporte. El deportista, elegido el mejor del mundo en paranatación, aseguró que la entidad no ha firmado convenios para las competencias internacionales y que eso va a afectar la preparación de muchos atletas colombianos de cara a las grandes citas.

En su cuenta de Twitter, el múltiple campeón de los Juegos Paralímpicos, sostuvo que, a este paso, “Colombia volverá a las épocas en las que no figurábamos a nivel internacional”.

“A nosotros los deportistas nos tocan tareas muy jartas a veces... Uno entiende que el inicio del año ha sido duro, pero como vamos, Colombia volverá a las épocas en las que no figurábamos a nivel internacional. @MinDeporteCol no firma convenios y los deportistas no tenemos eventos”, escribió en un primer trino.

Serrano aseguró que muchos deportistas llegarán sin rodaje a los mundiales y Panamericanos, siendo una desventaja ante sus rivales.

“Convencional o paralímpico, los deportistas llegaremos sin rodaje a los eventos, en desventaja ante rivales y con el grueso internacional importante muy encima, Mundiales y panamericanos. Se paran los procesos de los deportistas que tanto dicen defender @MinDeporteCol”, agregó.

Uno entiende que el inicio del año ha sido duro, PERO como vamos, Colombia volverá a las épocas en las que NO figurabamos a nivel internacional. @Mindeporte no firma convenios y los deportistas no tenemos eventos — Carlos Daniel Serrano (@CarlosDSerrano) March 28, 2023

El destacado deportista finalizó su crítica preguntándole a Mindeporte cómo defenderá su título sin una preparación adecuada. “El año pasado, gracias a que pude competir en series mundiales fui reconocido como el mejor nadador paralímpico del mundo, hoy, a marzo 28 ya han pasado tres series mundiales este año, Díganme @MinDeporteCol, ¿cómo defiendo mi título?”, finalizó.

Carlos Daniel Serrano, quien fue diagnosticado con hipocondroplasia (enfermedad de los huesos caracterizada por una estatura muy baja y desproporcionada), tiene dos oros paralímpicos (100 metros pecho SB7 en Río-2016 y Tokio 2021).