Camila Osorio cae ante la rusa Kalinskaya en el Abierto de Zapopan

Sin dar respiro a la eslovaca, 88 en la clasificación, se fue 4-0 arriba en un primer set que no tuvo problemas para finiquitar por 6-2.

En la segunda manga Schmiedlova conservó su servicio durante dos juegos, pero su reacción fue efímera; Wang volvió a obtener un rompimiento y ganó 6-3.

Una vez finalizado el partido Qiang Wang reconoció estar satisfecha con su rendimiento en el Abierto de Zapopan.

"He jugado bien esta semana, he crecido. Hoy me apegué al plan de juego y todo me resultó muy bien, ahora me enfoco en el siguiente partido", subrayó.

Wang se enfrentará en semifinales con la triunfadora del pulso entre la campeona actual del torneo, la española Sara Sorribes, y la checa Marie Bouzkova.

El torneo, que transcurre en cancha dura, distribuirá premios por 262.727 dólares.