Cádiz 0, Real Madrid 2: los blancos van con confianza a la Champions

Dos goles en cuatro minutos (72 y 76), obra de Nacho y Marco Asensio, dieron al Real Madrid el triunfo este sábado en su visita al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla (0-2).



Hasta entonces había aguantado el equipo gaditano, con el portero David Gil como jugador más destacado.



Llegaba el Real Madrid a Cádiz tras pinchar en la liga ante el Villarreal y sacar su mejor cara en la Liga de Campeones para superar a un Chelsea al que visitará el próximo martes.



Esos dos resultados y el inminente desenlace de la eliminatoria europea condicionaron el once titular de Ancelotti. El técnico italiano concedió descanso a varios futbolistas. Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Tchouameni, Ceballos y Asensio fueron las seis novedades respecto al último once titular de la 'Champions'.



En el Cádiz, Sergio González repitió el mismo equipo titular que ganó en el Benito Villamarín la jornada anterior, a excepción del lateral derecho, donde Raúl Parra sustituyó al sancionado Iza Carcelén.



Comenzó dominando el Real Madrid, que quería imponer su ritmo, pero el que más cerca tuvo el gol fue el Cádiz con un disparo de Espino a la base del poste izquierdo de Courtois.



La respuesta blanca fue una elaborada jugada que finalizó con el portero David Gi ganándole la partida a Benzema en un mano a mano. Poco antes, había desviado a córner un disparo de Asensio. Comenzaba así a ganar protagonismo el meta local, que jugaba su cuarto partido seguido por la sanción de Conan Ledesma.



A los 34 minutos, Benzema envió al larguero una clarísima oportunidad cuando lo tenía todo a favor para abrir el marcador. Una espectacular jugada de Rodrygo permitió a Asensio poner a prueba a David Gil, cuyo rechace llegó a pies del delantero francés, que no tuvo acierto.



Acto seguido, Rodrygo se deshizo de todos los defensores que le salían al paso camino al área, finalizando él mismo la jugada, de nuevo con acierto del portero cadista, que ya era el jugador más destacado de su equipo.



Sin goles se llegó al tiempo de descanso de un partido dominado por el equipo blanco y con David Gil como salvador de un Cádiz que capeaba el temporal a la espera de hilvanar algún contragolpe peligroso.



Se reanudó el partido sin cambios en los equipos ni en el guion. Un pase en profundidad de Militao a Rodrygo dejó al madridista mano a mano ante David Gil, que otra vez ganó la partida.



Apretaban los blancos, entrando como cuchillos por ambas bandas, y no le duraba nada la pelota al Cádiz, cada vez más desbordado.



No fructificó una contra local cuando Guardiola se encontraba solo, pero muy lejos de la portería y con tiempo de reacción para la defensa madridista.



Acto seguido, Benzema volvió a toparse con un poste, esta vez con un disparo duro desde dentro del área.



Aguantó el Cádiz hasta el minuto 72, cuando Nacho recibió el balón de Tchouameni y desde fuera del área conectó un latigazo que se coló pegado al poste derecho de David Gil.



Apenas cuatro minutos más tarde, con un Cádiz ya obligado a arriesgar más, llegó el segundo tanto visitante. Asensio colocó el balón en el mismo lugar que Nacho y el 0-2 subió al marcador.



Lo intentó de todas las formas posibles el Cádiz en el tramo final del choque, pero no pudo recortar distancias y la mayor calidad del equipo blanco envió los tres puntos a Madrid.