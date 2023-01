Bayern vs. Leipzig: la Bundesliga vuelve al ruedo

El líder del torneo alemán, el Bayern Múnich, visitará este viernes al tercer clasificado, el RB Leipzig, en un partido con el que se reinicia la Bundesliga

La diferencia entre el Leipzig y el Bayern es actualmente de 6 puntos, por lo que el partido puede mostrar una tendencia. Si el Leipzig logra imponerse se acercará a los bávaros y presentará su candidatura a luchar por el título.

Pero si el Bayern se impone, habrá dejado al Leipzig nueve puntos por debajo y se despojará de cierta presión.

El entrenador del Leipzig, Marco Rose, sin embargo, no quiere hablar de la lucha por el título.

"No me gusta el tema. Si ganamos quedaremos tres puntos por debajo del Bayern y le sacaremos ventaja a algunos equipos que están por debajo de nosotros. Se trata de la Bundesliga en general, no solo del Bayern", dijo Rose.

El entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, subrayó en cambio la importancia del partido, del que dijo que es ante un competidor directo por el título y que antes de la pausa de invierno estaba en racha.

"Si no ganamos en Leipzig estaremos bajo presión", dijo Nagelsmann.

Una duda es si Nagelsmann se arriesgará haciendo debutar a Yann Sommer como portero titular, que lleva apenas horas con el Bayern.

Sommer, proveniente del Borussia Mónchengñadbach, fue reclutado por el Bayern ante la lesión de Manuel Neuer que estará alejado de las canchas en lo que queda de temporada.

El internacional suizo ya entrenó este jueves en la Sabener Strassse con sus compañeros y Nagelsmann podría darle la titularidad.

Sin embargo, esto puede ser un riesgo puesto que no ha habido tiempo para que Sommer se integre en el juego con sus defensas por lo que tampoco se descarta que el titular mañana sea Sven Ullreich.

Nagelsmann, por otra parte, tendrá que prescindir de Lucas Hernández, lesionado, y de Noussir Marzaoui, con una inflamación cardiaca, con lo que es de esperar una línea defensiva con Benjamin Pavard y Alphonso Davies en los laterales y Dayot Upamecano y Mathijs de Light como centrales.

Probablemente la capitanía será para Joshua Kimmich, puesto que es probable que Thomas Müller empiece el partido en el banquillo de suplentes.

Sadio Mané no es baja tras una inflamación en la pantorrilla que hizo necesaria una operación y que lo mantendrá varias semanas alejado de las canchas.

El Leipzig llega al partido con la baja de uno de sus jugadores más importantes, el delantero francés Christopher Nkunku, que tuvo una lesión de ligamentos.

De cara al partido hay muchas incógnitas tras la pausa de invierno y como siempre en estos casos es difícil predecir en que estado de forma llegarán los dos equipos.

El resto de la jornada se jugará durante el fin de semana.