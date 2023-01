Ex campeones mundiales de boxeo piden ayuda al Ministerio del Deporte

Un grupo de ex campeones mundiales de boxeo reclaman al Gobierno Nacional, más exactamente al Ministerio del Deporte, incentivos económicos y el pago de la ‘pensión de gloria deportiva’ que se les entrega a los medallistas olímpicos y deportistas que se han montado en el primer lugar del podio en competencias ecuménicas avaladas por las federaciones.

Darys Pardo, barranquillera que se coronó monarca universal de pugilismo, es una de las integrantes del grupo que lideró la protesta que organizaron el lunes pasado en la cancha de fútbol del barrio La Magdalena.

“Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos los involucrados en la iniciativa. Todavía no tengo la edad para recibir el incentivo a las glorias del deporte, pero tengo a mi mamá a cargo”, inició Pardo.

“Tengo que pagar arriendo. Necesito trabajar hasta los 50 años (la edad necesaria para contar con el incentivo) para cubrir todos mis gastos. Necesito ayuda. Me encuentro en Barranquilla”, manifestó la ex pegadora.

El grupo de ex campeones mundiales reclaman la pensión, para los que tienen la edad (50 años) y los méritos, y un incentivo monetario o un empleo, para los que no cumplen la edad todavía y se encuentran atravesando dificultades.

Según Pardo, ya tienen la edad y todavía no les están pagando el incentivo a Ener Julio, ex campeón mundial welter junior de la Organización Mundial de Boxeo; Irene ‘Mambaco’ Pacheco, ex campeón mundial en la categoría peso mosca; e Ílido Julio, ex campeón mundial supermosca de la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

Julio es otro de los líderes de la iniciativa. El Ministerio del Deporte le está negando la pensión porque “la Organización Internacional de Boxeo (OIB) no está reconocida a nivel mundial”.

Para la pensión solo reconocen el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), a la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y a la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Nosotros también le dimos gloria a Colombia y levantamos la bandera de Colombia en el exterior”, expresó Julio.

José Sanjuanelo fue campeón mundial de esa misma entidad y, por problemas de salud, le están pagando un incentivo antes de cumplir 50 años. Ílido dice que quiere que se cumpla “el derecho a la igualdad”.

Harold Grey, ex campeón mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Carlos Maussa, ex monarca mundial welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Hay otros ex campeones que todavía no cumplen la edad, pero piden una oportunidad laboral como Líkar Ramos, ganador del título mundial interino ligero de la AMB; Yonni Pérez, ex campeón mundial gallo de la FIB; Alejandro Berrío, ex monarca supermediano de la FIB; Liliana Palmera, ganadora del título de la categoría supergallo de la AMB; Enis Pacheco, ex campeona mundial del peso ligero de la OMB; Jesús ‘Cuchilla’ Geles, ex campeón interino del peso minimosca de la OMB; Lely Luz Florez, campeona mundial de la categoría wélter junior del CMB; y César Canchila, ex campeón mundial minimosca de la AMB.

Los ex pugilistas están esperando respuesta del Ministerio del Deporte, encabezado por María Isabel Urrutia.

“Los ex boxeadores que no tienen la edad requerida para el beneficio económico y quieren trabajar, piden que el Ministerio los ayude a conseguir un empleo en el Comité Olímpico Colombiano o en los municipios donde se encuentra cada uno”, concluyó la ex peleadora currambera.