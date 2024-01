¿A Barranquilla le devolverían sede de Juegos o competiría con más ciudades?

Lamentablemente no hay nada qué festejar todavía. La unión y los esfuerzos por salvar los Juegos Panamericanos 2027 que el Gobierno nacional, el departamental y el Distrital han reflejado a través de la aparición y las palabras del presidente Gustavo Petro, tras la reunión de este martes en Bogotá, no garantizan la devolución inmediata de las justas a Barranquilla.

La “decisión indeclinable”, como la calificó Panam Sports en un comunicado, de retirarle las relevantes competencias multideportivas a ‘la Arenosa’ no se puede reversar de momento. Tiene que pasar por la asamblea extraordinaria que se cumplirá a mediados de febrero con los 41 países miembros de la rectora de los Juegos.

Helmut Bellingrodt, dos veces medallista olímpico en tiro deportivo (Munich-1972 y Los Ángeles 1984) y actual vocal del Comité Olímpico Colombiano (COC), no tiene claro lo que estatutariamente aplica para resolver una situación tan exótica como la que se ha presentado con Colombia.

“Como todo ha sido atípico, tanto la elección de Barranquilla por aclamación como el retiro de la sede, no estoy seguro sobre cuál sería el procedimiento a seguir. No sé si está escrito. No lo conozco”, admitió Bellingrodt.

Sin embargo, su experiencia le dice que el Comité Ejecutivo de Panam Sports no va a revocar por sí mismo su radical determinación luego de los incumplimientos del Gobierno nacional en los pagos contractuales sobre los derechos de organización de las justas y la concesión de los derechos de televisión.

“Personalmente creo que no va a existir reversa. Lo que puede pasar es que Barranquilla tenga que presentarse nuevamente a la Asamblea General, que será en el mes de febrero, pero como otra aspirante, como va a estar Jalisco, México; como va a estar Sao Paulo, Brasil; como va a estar Asunción, Paraguay; y no sé qué otra ciudad. Panam Sports ya abrió una convocatoria de candidaturas”, comentó Bellingrodt.

“Lo mejor sería que el Comité Ejecutivo devolviera la sede y listo, pero dudo y veo improbable que reviertan la resolución ya emitida por el Comité de Panam Sports. Repito: esto es una situación totalmente atípica. Por eso yo me imagino que los miembros del Comité Ejecutivo dijeron: ‘no nos vamos a meter en camisas de once varas’, vamos a lo normal, vamos a lo prudente, vamos a la democracia total y convoquemos una asamblea, y que la asamblea de los 41 países decida exactamente el derrotero a seguir”, complementó el ex tirador.

De todas formas, Bellingrodt ve con buenos ojos Gustavo Petro, por fin, le esté poniendo el pecho a la brisa y tratando de enmendar todo lo que ha representado la pérdida de una sede que Barranquilla se ganó con esmero y mérito por aclamación unánime, algo inédito en la historia de estas justas.

“La familia del deporte colombiano está muy agradecida con las palabras de apoyo que dio el presidente en la reunión y después en la rueda de prensa. Es algo motivante para nosotros como COC y como ciudadanos de Barranquilla y del Caribe”, apuntó.

Pensando en un pronóstico optimista, Bellingrodt también puso sobre la mesa la posibilidad de que una gran mayoría de los 41 países desistan de un proceso de varias ciudades candidatas y le brinden una vez más el voto de confianza a Colombia al ver el respaldo que ha salido a dar públicamente el presidente Petro junto al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

“Yo me imagino que con esto los comités olímpicos nacionales de América están disipando el problema de la falta de apoyo que hasta el día de hoy habíamos tenido por parte del Gobierno nacional. Eso es un punto a nuestro favor para que nos den el apoyo y el visto bueno con el voto en la Asamblea General. Eso es lo que creo que se pudiera venir. Los comités de muchos países siempre han deseado y han apoyado para que sea Barranquilla. Ya teniendo el apoyo económico, financiero, administrativo y logístico del Gobierno nacional, votarían a nuestro favor”, puntualizó el ex deportista barranquillero.