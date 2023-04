Barcelona vs. Real Madrid: se juega por una final

El Spotify Camp Nou será testigo del cuarto clásico del año 2023, con el billete para la final de la Copa del Rey que se disputará en Sevilla en juego, en un duelo con mínima ventaja para el Barcelona, tras vencer al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (0-1), en plena racha de dominio de Xavi Hernández sobre Carlo Ancelotti.



Con el título de Liga encarrilado, el cuadro azulgrana llega con buenas sensaciones y máxima confianza tras vencer los tres clásicos disputados este 2023, pero el técnico Xavi Hernández considera que el equipo blanco sigue siendo el favorito para pasar la eliminatoria.



En los últimos tres clásicos, el Barcelona ha demostrado ser un equipo camaleónico. Fue capaz de brillar en la final de la Supercopa de España (1-3), sobrevivir en el partido de ida de la semifinal de la Copa (0-1) y dejar casi sentenciada LaLiga con un gol de Kessié en el minuto 92 (2-1).



Con esta dinámica en los últimos enfrentamientos directos, y tras la victoria ante el Elche (0-4) en la última jornada de Liga, el cuadro catalán afronta el duelo contra el eterno rival con la intención de aprovechar la victoria de oro conseguida en la ida.



No será una empresa fácil para Xavi Hernández, que continúa arrastrando bajas sensibles. Futbolistas titulares como Ousmane Dembélé, Pedro González 'Pedri', Andreas Christensen y Frenkie de Jong no se han recuperado de sus respectivas lesiones musculares.



Así, el técnico egarense deberá decidir si apuesta por jugar con cuatro centrocampistas -con Busquets, Sergi Roberto, Kessié y 'Gavi en la medular- o si se atreve con una línea ofensiva formada por Robert Lewandowski, Raphinha y otro delantero, que podría ser Ferran Torres o Ansu Fati.



En la zaga, el uruguayo Ronald Araujo, que ya jugó ante el Elche tras recuperarse de una lesión en el aductor del muslo izquierdo, se situará en la banda derecha para neutralizar el desequilibrio de Vinicius. El duelo entre el charrúa y el brasileño se prevé clave. El Barcelona ha ganado los últimos partidos contra el Real Madrid con Araujo situado en la banda derecha.



Jules Koundé ocupará una de las posiciones en el eje central, donde Marcos Alonso, que fue titular en el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu, o Eric García se disputan un puesto para acompañar al central francés. De eliminar al Real Madrid, el Barcelona mantendría vivo el objetivo de levantar el 'triplete' estatal tras ganar la Supercopa de España y dejar casi sentenciada LaLiga.



Los clásicos recientes han puesto en entredicho a un técnico como Carlo Ancelotti. Sin soluciones tácticas ni variantes en su equipo titular o desde el banquillo, para superar especialmente a un Barcelona con bajas de importancia en la ida de las semifinales coperas ni una apuesta ofensiva ante la obligación de ganar en LaLiga Santander. Los malos resultados contrastan con la satisfacción que dejó en el técnico italiano el juego mostrado por su equipo.



Por eso descarta 'Carletto' cualquier revolución táctica para sorprender en su cara a cara a Xavi, aunque sí se esperan novedades en su equipo titular. Obligado a cortar su peor racha de resultados ante el Barcelona, a remontar la eliminatoria y lograr el pase a una final o toda su temporada quedará condicionada a la Liga de Campeones. Un riesgo excesivo viendo el camino que le espera con Chelsea en el horizonte y posteriormente, si accede a semifinales, los poderosos Manchester City o Bayern.



Encuentra el madridismo síntomas para el optimismo gracias a la mejoría de imagen de su gran referente ofensivo, Karim Benzema tras su triplete liguero en siete minutos. Su conexión letal con el brasileño Vinícius, que logró salir airoso en más ocasiones de sus pulsos con Araujo en el último clásico pero sigue buscando su primer gol en el Camp Nou. Del acierto de ambos en los últimos metros, dependerá el futuro madridista en la competición.



Las decisiones difíciles de adoptar por Ancelotti en un once con la única ausencia de Ferland Mendy, radican en el centro del campo y en el tercer integrante del tridente. En defensa, con Rüdiger recién recuperado de unas molestias de rodilla, todo apunta al regreso de Dani Carvajal y Nacho Fernández a los laterales, y David Alaba en el centro de la zaga.



Seguirán siendo "intocables" hasta su último día en el Real Madrid, como los define el propio Ancelotti, pero los últimos pulsos con el Barcelona demostraron que Toni Kroos y Luka Modric, juntos, no soportan todo el partido. Es donde se espera la mano de entrenador. En la renuncia de uno de los dos, con más opciones de jugar de inicio para Modric tras descansar todo el partido ante el Real Valladolid.



Lo mismo ocurrió con Fede Valverde, cuya ubicación en el campo marcará realmente el descaro en el planteamiento de Ancelotti. Si es en el centro del campo, permitirá la entrada de Rodrygo Goes en ataque en una versión más ofensiva de un equipo que necesita vencer para voltear la eliminatoria y lanzar un directo a un rival que le tiene tomada la medida.



- Alineaciones probables



FC Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde; Busquets, Kessié, Sergi Roberto, 'Gavi'; Raphinha, Lewandowski.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Tchouaméni, Camavinga, Modric; Fede Valverde, Vinícius y Benzema.



Árbitro: Juan Martínez Munuera (Colegio Valenciano).