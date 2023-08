“Díaz me parece alguien humilde, lo narré mucho en Junior”: ‘Bambino’ Pons

Se trata de Juan Manuel Pons, más conocido como ‘el Bambino’, quien a principios de los años 2000 comenzó con su narración de los juegos de la liga inglesa y su forma de cantar los goles con canciones han quedado para la historia.

Este periodista, que lleva más de 40 años en la profesión, estuvo en Barranquilla esta semana para tener una charla sobre sus experiencias. Antes de eso habló con EL HERALDO y expresó su agrado por estar en la capital del Atlántico.

“Estoy muy a gusto, me han tratado de primera, me he sentido como (Carlos) Valderrama. A un periodista es difícil que le den tanto bombo, pero todo tiene que ver con la Premier League. Primero fue con Juan Pablo Ángel, ahora con Luis Díaz, el guajiro jugó acá en Barranquilla y eso permite que ustedes me sigan. He estado en seis ciudades. No conocía Barranquilla, es una zona típica, tiene lugares cálidos, la gente muy bien, hay mucha fanaticada”, señaló.

“Un periodista nunca es admirado. Soy un tipo que narra el fútbol de forma distinta, porque se puede. Gracias a Dios nos pueden ver todos los países que hablan español. Colombia, así como Uruguay, me ha tratado bien. Trato de devolver el cariño siempre. Tengo una vida normal, soy de barrio, conocí a Maradona por 40 años y también a Bilardo”, complementó.