Con 10 puntos, Nacional queda de último en la tabla de la Liga BetPlay

En esta actual Liga BetPlay Atlético Nacional vive uno de sus peores momentos futbolísticamente.

El conjunto de Pablo Repetto se encuentra con 10 puntos en esta actual Liga BetPlay, quedando prácticamente eliminado de las cuadrangulares semifinales. Esto, luego que el viernes Patriotas de Boyacá venciera 1-0 a Junior.

Le faltan dos compromisos por disputar, y podría salir de la parte más baja de la tabla, debido a que Atlético Nacional debe enfrentar a Pasto por la fecha 13, hoy a las 6:10 p.m., y ante Jaguares este miércoles 27 6:10 p.m., eso sí, debe conseguir el triunfo de manera obligada.

Asimismo, si el equipo no consigue esos puntos sería traumático, pues no pierde desde el segundo semestre del 2022, cuando fue la última vez que no clasificó.

El cuadro verdolaga no logra levantar cabeza tanto futbolística como institucionalmente.