Así sentía Le'Veon Bell en un partido de la NFL después de fumar marihuana

"Llegué a Nueva York y descubrí que los entrenadores en jefe marcan una gran diferencia. El equipo no era tan bueno, no me malinterpreten, pero siento que si el entrenador Tomlin hubiera dirigido a ese equipo habríamos ganado al menos nueve juegos", señaló como crítica a Adam Gase, entrenador de aquellos Jets, que en el 2019 terminaron con marca de siete ganados y nueve perdidos.

A mitad de la campaña 2020 emigró a los Kansas City Chiefs; en 2021 jugó para los Baltimore Ravens cinco partidos, terminó esa campaña con tres duelos en los Tampa Bay Buccaneers.

A pesar de que se perdió la temporada 2022 el ex seleccionado en la segunda ronda del Draft 2013 afirmó que no está retirado.

"Me gustaría regresar a Pittsburgh y poder mostrarles a todos que aún puedo jugar", concluyó.