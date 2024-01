Así llega Millonarios a la Superliga

“¿El hincha quiere títulos?.. Estamos trabajando para tener títulos, que no siempre se ganan armando las mejores nóminas. La mejor nómina de la Copa Libertadores no era la de Fluminense. Flamengo se armó para pelear la Copa Libertadores y no la ganó”, afirmó el técnico samario.

“Yo escucho, ‘es que Gamero no pide’... Pues le pido una cosa al hincha: que crea en lo que tenemos. ¿Por qué no creen en lo que tenemos?”, concluyó.

La gran apuesta de Millonarios en este periplo de vacaciones fue lograr la continuidad de dos de sus grandes figuras: el arquero guajiro Álvaro Montero y el defensor costarricense Juan Pablo Vargas.