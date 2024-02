La acción de Barco contra Borja que dejó al River sin goles ante Tucumán

El momento crítico se produjo cuando el entrenador de River Plate, cuyo nombre es sinónimo de gloria en el fútbol, pidió que fuera el colombiano Miguel Ángel Borja quien ejecutara el penal. Sin embargo, el argentino Ezequiel Barco desobedeció la orden, generando un enfrentamiento verbal y físico entre ambos jugadores.

Lo inesperado no terminó ahí. Las cámaras de ESPN, responsables de la transmisión del partido, capturaron la polémica escena que prosiguió al enfrentamiento, donde el compañero de equipo de Borja, Facundo Colidio, también ofendió al goleador colombiano al alejar el balón cuando este buscaba recuperarlo. Episodio que dejó en evidencia tensiones dentro del equipo.

Ahora bien, una vez el jugador colombiano regresó al punto penalti, se decidió finalmente que fuera el argentino quien ejecutara el disparo, por lo que el cordobés lanzó con rabia la esférica a la línea final.

Posteriormente, la situación se complicó aún más cuando, tras una falta a Nacho Fernández, se concedió otro penal a favor de River. Borja y Barco nuevamente se acercaron para ejecutar el disparo, a pesar de que Borja ostenta el título de máximo goleador del torneo con seis tantos.

El desenlace no fue menos dramático. Tras un primer intento fallido por Barco y una revisión del VAR que obligó a repetir el penal, el entrenador Martín Demichelis intentó sin éxito persuadir a Barco de realizar un segundo intento, el cual también resultó infructuoso. Este desacierto llevó a la decisión del cuerpo técnico de no contar con Barco emocionalmente apto para la segunda mitad del partido.

“A cualquiera le puede pasar de errar un penal, en este caso dos. Consideré que no estaba emocionalmente al 100% en el entretiempo como para que siguiera jugando. Es un gran chico, a veces las emociones de los jugadores... Venimos ganando y quiere participar porque todavía no había convertido en esta temporada. Ya pidió disculpas porque no es egocéntrico. Él no quería ceder la pelota, pero de todo se aprende. Seguramente, se lleve una gran experiencia. Repito, consideré que no estaba emocionalmente al 100% para jugar en el segundo tiempo”, manifestó Demichelis.

Miguel Ángel Borja, a pesar de la frustración en este encuentro, mantiene una destacada racha en River Plate. Con seis goles en cinco partidos de la Liga y contribuciones en la Copa Argentina, su presencia en el equipo es clave. Sin embargo, la gestión emocional y las decisiones tácticas de Demichelis han dejado entrever que, incluso en los momentos de gloria, los conflictos internos pueden aflorar y requerir resolución. La experiencia vivida por Borja y el equipo en este partido seguramente dejará lecciones valiosas en el camino hacia el éxito.