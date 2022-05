Así fue el batazo que hizo héroe a Giovanny Urshela

Concedió declaraciones a los medios y recibió un baño de agua fría de sus compañeros. Terminó como el héroe del juego. El colombiano Giovanny Urshela conectó el hit de oro con el que los Mellizos de Minnesota ganaron 5-4 y dejaron tendidos en el terreno de juego a los Tigres de Detroit, este lunes en el Target Field.

Urshela llegó a la caja de bateo en el noveno episodio, con un out en la pizarra y dos hombres en base, Max Kepler en la tercera y Kyle Garlick en la inicial. En el tercer lanzamiento de Andre Chafin, un sinker de 88.8 millas, el cartagenero hizo swing y la bola superó al pitcher y parecía seguir de largo por la segunda almohadilla, donde apareció el paracortos Javier Báez para frenarla a medias. Nada más. Fue inevitable el imparable y la carrera de Kepler impulsada por ‘Gio’. Con eso se acabó el juego.

Urshela se fue de 3-1, con una base por bolas recibida. Su promedio ofensivo quedó en 237.

El jardinero Max Kepler pegó un grand slam para liderar la producción de los Mellizos, que vieron anotar al dominicano Jorge Polanco, el boricua Carlos Correa y el venezolano Luis Arráez.

Gio Urshela recapped his walk-off hit and his team's 5-4 victory with @KatieStorm. #MNTwins pic.twitter.com/sREBLb7LZq