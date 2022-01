Periodistas deportivos recuerdan a Andrés Salcedo como un “amigo entrañable”

La muerte del comunicador social y periodista Andrés Salcedo, quien falleció ayer en Puerto Colombia, dejó un gran vacío en suelo colombiano.

EL HERALDO habló con varios periodistas que en algún momento de sus vidas compartieron con este ilustre profesional, quien es recordado por su gran voz, la misma que lo llevó a narrar partidos en Alemania.

Hollman Feliciano. “Andrés era un amigo de todo el mundo. Siempre trató de mantener equilibrio con la gente que estaba. Su experiencia le facilitaba cualquier camino. Él era un plus en cualquier programa, porque tenía mucha experiencia, así que sumaba a las cosas que uno tenía. Uno terminaba mejorando su trabajo con alguien como él”.

Fabio Poveda Ruiz. “Yo tuve la oportunidad de trabajar con Andrés un corto periodo, no mucho. Lo conocí bastante por la amistad que tuvo con mi papá. Era un hombre conocedor de la cultura en general, un amante de la lectura que uno admiraba mucho, porque tenía una manera y un buen dialecto en general. Me fascinaba la columna que hacía en EL HERALDO. Una vez escribió una columna que me gustó mucho sobre las siestas, recibió muchos comentarios sobre eso”.

René Wehdeking. “Andrés era amigo de sus amigos. Era una persona que había entendido que la vida lo había premiado con su voz, con su inteligencia y sapiencia. Esa vida misma encontró un refugio en Puerto Colombia hace muchos años, como él quería. Vivía alejado de ese mundo que se apartó. Con él compartimos muchas cosas cuando fue gerente de Telecaribe. Compartimos muchas transmisiones deportivas rumbo a campeonatos mundiales, la despedida del ‘Pibe’ Valderrama. De ese Andrés Salcedo que viajó a Alemania, que hizo muchas cosas, me convertí en su amigo. Hacíamos los partidos de la ‘B’, viajábamos mucho a Santa Marta para hacer los juegos del Unión”.

“En la madrugada de hoy dejó de existir en el sentido humano, pero es una persona que siempre estará en mí. Siempre creyó en mí, me daba consejos, estaba pendiente de lo que yo hacía, y esas eran sus llamadas, ‘te vi, hiciste tal cosa’, yo sentía que él se alegraba de mis triunfos profesionales. Me parecía que era muy generoso conmigo porque era una gran figura del periodismo colombiano y yo no merecía tanto, pero él decía que sí. Pero también me apreciaba como ser humano. Lo recuerdo como una persona maravillosa, que me enseñó lo que es valorar una amistad. Siempre encontré un refugio de amistad, de cariño, de hacer una amistad algo fuerte y muy bonita. Tengo la tristeza de saber que partió en un momento que yo no pensé, porque estaba todavía lleno de vida, pero así son los designios de Dios”, agregó.

Bertha Carbonel. “Primero que todo fue un gran amigo. Él cuando llega a Barranquilla y empieza a ser gerente de Telecaribe y yo le propongo que por qué no salía en mi programa, yo pensé que al ser gerente diría que no, pero aceptó. Además de eso compartíamos cuando mi esposo estaba vivo, lo recogíamos y nos íbamos al estadio para ver a Junior, lo mismo para ir a ver al Unión”.