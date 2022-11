Guardado habló de la polémica ‘Canelo’ vs. Messi: “Me parece una tontería”

En medio de esos dimes y diretes en las redes, especialmente en Twitter, Andrés Guardado, el experimentado volante mexicano que está disputando su quinto Mundial, salió a opinar y defendió a su colega argentino diciendo que le “parece una tontería” toda la controversia que se ha formado.

Para Guardado, que ha compartido varios momentos con Messi por la admiración que le tiene su hijo, es claro que el crack de ‘la Albiceleste’ no irrespetó a su país. Contó que la camiseta de México que estaba en el suelo del camerino argentino era de él y que la ‘10’ de Messi también terminó en el piso del vestidor azteca, luego de la victoria de los gauchos 2-0, el sábado pasado en Lusail, en el Mundial de Qatar.

“Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo, y sé la persona que es Leo, desgraciadamente, a lo mejor, ‘Canelo’ no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo, je, y todo lo que se ha viralizado, je… pero para mí, realmente me parece una tontería lo que se está hablando, no tiene mayor importancia”, comentó Guardado en diálogo con Directv Sports.

“Los que nunca han estado en un vestuario de fútbol no entienden, hay un acuerdo con los utileros: cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo, va para lavar, lo que no dejes en el suelo, te lo llevas a casa. Es así. La ropa sucia va al suelo sea tu camiseta, sea la del rival, siempre es así, de hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo, la mía también la tiré al suelo para que me la lavaran, pero no se grabó. En el vestuario se entiende así, somos jugadores de fútbol, sabemos que se vive así, y no le dimos mayor importancia”, agregó el jugador del Betis.

‘Canelo’ Álvarez, actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB y FIB en el peso supermediano, amenazó el domingo a Messi por considerar que el astro del PSG pateó y pisoteó la casaca mexicana.